Böblingen: 85-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Samstag ereignete sich gegen 10:25 Uhr im Bereich der Berliner Straße und der Friedensstraße in Böblingen ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Berliner Straße in Richtung Tübinger Straße.

An der Einmündung zur Friedensstraße bog er nach rechts in diese ein. Zeitgleich lief eine 85-jährige Fußgängerin aus Richtung Tübinger Straße vom Gehweg auf die Fahrbahn der Friedensstraße. Im Einmündungsbereich der Friedensstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes des 89-Jährigen und der Fußgängerin.

Durch die Kollision erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Unfallstelle musste im Rahmen der Unfallaufnahme weiträumig gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.