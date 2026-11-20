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„Pop Mart“ nennt sich der neue Shop der im größten Stuttgarter Einkaufszentrum aufmacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die plüschige Sammelfiguren „Lalabus“kommen jetzt auch nach Stuttgart. Genauer gesagt ins Milaneo. Spitze Zähne haben die Figuren, die im Sommer 2025 einen weltweiten Hype ausgelöst haben.

Denn am 27. November eröffnet „Pop Mart“ im Milaneo seinen ersten Store in Baden-Württemberg, wie das Unternehmen auf Instagram angekündigt hat. Die chinesische Firma ist vor allem für seine verschiedenen Serien von Sammelfiguren und Blind Boxen bekannt – Überraschungsboxen, bei denen man vorher nicht weiß, was drin ist.

Der Shop ist der sechste seiner Art in Deutschland. 142 Quadratmeter wird er im Milaneo groß sein.

POP MART DE Offizieller Shop | Blind Boxes, Sammelfiguren & Plüschtiere