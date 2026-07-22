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Stuttgart-Mitte: 25-Jähriger in Tiefgarageneinfahrt lebensgefährlich verletzt

Juli 22, 2026

Stuttgart. Am Sonntagmorgen kam es in Stuttgart-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall in einer Tiefgarageneinfahrt an der Hospitalstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 33-jährige Frau mit ihrem Kia Ceed gegen 08.50 Uhr in die Einfahrt gefahren sein, als sich dort ein 25-jähriger Mann aufhielt.

Berichten zufolge überfuhr die Frau den jungen Mann, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach einer ersten Versorgung durch einen Zeugen gegen 09.05 Uhr von Rettungskräften gefunden. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.

Nach dem Vorfall soll die Fahrzeugführerin ihren Kia geparkt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, und sich anschließend entfernt haben. Die Polizei nahm den Kia sowie den Führerschein der 33-Jährigen vor Ort in Beschlag. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden. Die Polizei prüft derzeit die Hintergründe des Unfalls und die Verantwortlichkeiten.

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