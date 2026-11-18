cottonbro studio / pexels

Netflix und Amazon Prime bieten für wenig Geld tolle Serien. Drama, Thriller, Krimi, Comedy – für jeden ist etwas dabei.

Von Alexander Kappen

„Steel Buddies“ heißt die Serie, die normal immer auf DMAX lief. 12 Staffeln gibt es bereits. Im Westerwald befindet sich das Paradies für Autofans. Auf Amazon Prime kann man die Erfolgsserie nochmal anschauen. Lockere Sprüche sind garantiert!

Michael Manousakis ist der Chef der Kfz-Werkstatt, die sich auf die Reparatur und den Verkauf von Militärfahrzeugen spezialisiert hat. Die US-Armee versorgt Michael mit „Überraschungspaketen“. Das sind „Abfälle“ von Militäreinsätzen. Wüstenfahrzeuge, kleine Container, Koffer usw. bekommt Michael für kleines Geld. Dafür muss er alles abnehmen was er von der Armee geliefert bekommt.

Berühmt wurde Michael als er vor einigen Jahren mit einem alten Propellerflugzeug den Atlantik überquerte und um die Freiheitsstatue kreiste (New York).

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.



„Power“ auf Netflix: Die amerikanische Erfolgsserie um den Nachtclubbesitzer „Ghost“ James Sankt Patrick. Sein weißer Partner Tommy mit seinem auffälligen blauen Auto ist der Drogenboss im Untergrund, der im Nachtclub sein Geld wäscht. Vor kurzem kam die 6. und letzte Staffel der Serie auf Netflix heraus.

Die Hauptfigur der Serie ist James „Ghost“ St. Patrick, der der Öffentlichkeit als erfolgreicher und wohlhabender Nachtclubbesitzer von New York City bekannt ist. Sein Etablissement wird von den Schönen und Reichen frequentiert. Während Ghost davon träumt, seinen Club in die „Fortune 500“ zu bringen – die 500 erfolgreichsten US-Unternehmen -, hat er noch ein weiteres Standbein. Er ist nämlich insgeheim der Drahtzieher des lukrativsten Drogenrings der Stadt, der die Superreichen beliefert. Als er die Möglichkeit sieht, sich vom illegalen Geschäft zu verabschieden und seinem Traum vom legalen Selfmade-Reichtum zu folgen, geraten sein Leben, seine Ehe, seine Familie und sein Wohlstand in ernsthafte Gefahr.

Spannende Krimi-Serie in der auch der Rapper 50 Cent mitspielt, der ein erfolgreicher Schauspieler ist neben seiner großen Musikkarierre. Es ist schwierig zu erklären, aber die Serie sticht aus den ganzen Krimi-Serien heraus ähnlich wie die deutsche Krimi-Serie „4 Blocks“ erscheint sie sehr realistisch und spielt viel auf der Straße (New Yorks).

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.