Stuttgart Journal

Ludwigsburg Polizeinachrichten

Fahrkartenkontrolleur angegriffen: 48-Jähriger nach Vorfall in Ludwigsburg in Untersuchungshaft

Juli 24, 2026

Ludwigsburg. Ein 48 Jahre alter Mann befindet sich nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen Fahrkartenkontrolleur in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am Dienstagmorgen (21. Juli 2026) in einem Linienbus in Ludwigsburg einen 28-jährigen Kontrolleur angegriffen und dessen Mobiltelefon entwendet zu haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09.20 Uhr am Bahnhof Ludwigsburg. Nach Angaben der Ermittler war der 48-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit einem Linienbus unterwegs, als der 28-jährige Fahrkartenkontrolleur ihn zur Kontrolle des Fahrscheins aufforderte.

Als der Kontrolleur den gültigen Fahrschein des Mannes einscannen wollte, soll der Tatverdächtige die Fahrkarte an sich genommen und den 28-Jährigen beleidigt haben. Anschließend verließen beide Beteiligten den Bus.

Außerhalb des Fahrzeugs soll die Situation eskaliert sein. Der 48-Jährige wurde demnach zunehmend aggressiv und versuchte offenbar, den Kontrolleur zu schlagen. Der 28-Jährige konnte den Angriff abwehren. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige ihn jedoch gestoßen haben, wodurch der Kontrolleur leicht verletzt wurde.

Während des entstandenen Gerangels soll der 48-Jährige das Mobiltelefon des Kontrolleurs aus dessen Weste genommen haben. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort.

Der 28-Jährige nahm gemeinsam mit einem Kollegen die Verfolgung auf. Im Bahnhofsgebäude von Ludwigsburg gelang es ihnen, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Raub und Körperverletzung

Am Mittwoch (22. Juli 2026) wurde der 48-jährige deutsche Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Die Richterin erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Vorwürfen dauern an.

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