Reutlingen: Nach langen Ermittlungen – Drogenhändler festgenommen

Wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in

nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die

Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei in Reutlingen gegen einen

27-Jährigen, der am Freitag im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in

Reutlingen festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige befindet sich

zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gelangten durch mehrere Hinweise, dass der einschlägig

polizeibekannte Mann mutmaßlich bereits seit April 2023 dem Drogenhandel

nachging, auf die Spur des Tatverdächtigen.

Nachdem sich die Verdachtsmomente

gegen den 27-Jährigen erhärteten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen

richterlichen Durchsuchungsbeschluss seiner Wohnung. Dort fanden und

beschlagnahmten die Ermittler neben rund 170 Gramm Haschisch, circa 360 Gramm

Marihuana und etwa 90 Gramm Kokain, mutmaßliches Dealergeld in Höhe von etwa

15.800 Euro sowie mehrere Schreckschusswaffen.

Der beschuldigte, deutsche Staatsangehörige wurde noch am selben Tag dem

Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den von der

Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jp)