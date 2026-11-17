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Mit sinkenden Temperaturen und den ersten Nachtfrösten startet in Baden-Württemberg die Winterdienstsaison. Mehr als 400 Winterdienstfahrzeuge, 86 Straßenmeistereien und Streusalzreserven von rund 160.000 Tonnen sollen dafür sorgen, dass auf insgesamt 26.200 Kilometern Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auch bei Schnee und Eis möglichst sichere Verkehrsbedingungen herrschen.

Dirk Meyer (kai)

26.200 Kilometer Straßen müssen winterfest bleiben

Wenn die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt fallen, steigt der Aufwand für die Straßenunterhaltung im Land. Besonders außerhalb geschlossener Ortschaften müssen zahlreiche Verkehrswege regelmäßig kontrolliert, geräumt und gestreut werden. Insgesamt betrifft das rund 26.200 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Baden-Württemberg.

Für diese Aufgabe sind die 86 Straßenmeistereien zuständig, die organisatorisch bei den 35 Landratsämtern angesiedelt sind. Rund 2.150 Beschäftigte arbeiten in der Straßenunterhaltung und kümmern sich während der Wintermonate um die Befahrbarkeit der Straßen.

Zur Verfügung stehen mehr als 400 Fahrzeuge, die für den Winterdienst ausgerüstet sind. Dazu gehören Räumfahrzeuge und Streumaschinen, mit denen Schnee beseitigt und die Fahrbahnen gegen Glätte behandelt werden können. Ziel ist es, bei entsprechender Witterung bereits vor dem morgendlichen Berufsverkehr möglichst viele Straßen zu räumen und zu streuen.

Allerdings können die Einsatzkräfte nicht überall gleichzeitig tätig sein. Vor allem bei starkem und flächendeckendem Schneefall kann es deshalb trotz laufender Winterdiensteinsätze zu Einschränkungen kommen.

Moderne Streutechnik soll den Salzverbrauch reduzieren

Bei der Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte setzt die Straßenbauverwaltung zunehmend auf moderne Streutechnik. Dabei soll möglichst wenig Streusalz verwendet werden, ohne die notwendige Sicherheit auf den Straßen zu vernachlässigen.

Neben trockenem Streusalz kommt deshalb auch eine flüssige Salzlösung zum Einsatz, die als Sole bezeichnet wird. Sie kann bereits vorbeugend auf die Fahrbahn aufgebracht werden, bevor sich eine geschlossene Eisschicht bildet.

Ein Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Flüssigkeit besser auf der Straßenoberfläche haftet und ihre Wirkung länger entfalten kann. Dadurch lässt sich die benötigte Salzmenge reduzieren. Das verringert zugleich die Belastung für die Umwelt und senkt die Kosten des Winterdienstes.

Als Streumittel verwenden die Straßenmeistereien Natriumchlorid. Dabei handelt es sich um gewöhnliches Kochsalz, das auch im Straßenverkehr zur Bekämpfung winterlicher Glätte eingesetzt wird.

Vergangener Winter zeigt den hohen Bedarf an Streusalz

Wie stark die Straßenmeistereien bei winterlichen Bedingungen gefordert sein können, verdeutlichen die Verbrauchszahlen der vergangenen Saison. Im Winter 2025/2026 wurden in Baden-Württemberg rund 165.000 Tonnen Streusalz eingesetzt.

Damit lag der Verbrauch deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Winter. Dieser beträgt rund 140.000 Tonnen pro Saison.

Für die aktuelle Wintersaison verfügen die Straßenmeistereien über Salzhallen und Silos mit einer gesamten Lagerkapazität von ungefähr 160.000 Tonnen. Damit stehen umfangreiche Vorräte bereit, um auch bei längeren Frostperioden und wiederholten Schneefällen auf die erforderlichen Einsätze reagieren zu können.

Trotz der technischen Ausstattung und der umfangreichen Salzvorräte bleibt eine vollständig schnee- und eisfreie Fahrbahn jedoch nicht jederzeit gewährleistet. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb insbesondere bei Frost, Schneefall und überfrierender Nässe mit glatten Straßen rechnen. Angepasste Geschwindigkeit und ausreichender Abstand bleiben auch während laufender Winterdiensteinsätze erforderlich.