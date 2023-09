Stuttgart-Mitte: 51-Jähriger von Trio überfallen und ausgeraubt

Drei unbekannte Männer haben am Mittwoch am Arnulf-Klett-Platz einen 51 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 51-Jährige hielt sich gegen 23.45 Uhr im Bereich der Bahnhofsmission auf, als die drei Männer auf ihn zuliefen und zwei von ihnen ihn festhielten. Der Dritte packte den 51-Jährigen am Hals, riss ihn zu Boden und stahl ihm sein Mobiltelefon aus der Jackentasche. Anschließend rannten sie in unbekannte Richtung davon. Bei dem Täter, der den Mann zu Boden riss, handelte es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten und etwa 170 Zentimeter großen, schlanken Mann. Er hatte dunkle, lange Haare und trug eine dunkle Jogginghose. Seine Komplizen sollen beide etwas kräftiger gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

