Stuttgart Journal

Polizeinachrichten Stuttgart

Mit Machete: 14-Jähriger soll Zwölfjährigen bedroht haben

Okt. 20, 2026

Stuttgart-Plieningen. Ein 14-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochnachmittag, 14. Oktober 2026, einen zwölfjährigen Jungen in einem Park an der Paracelsusstraße in Stuttgart-Plieningen mit einer Machete bedroht haben. Nach Angaben der Polizei soll ein weiterer Jugendlicher den Jungen währenddessen festgehalten haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr im Bereich des Exotischen Gartens. Dort traf der Zwölfjährige auf den 14-jährigen Tatverdächtigen und weitere Jugendliche. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 14-Jährige den Jungen mit einer Machete bedroht haben. Ein 15-Jähriger soll den Zwölfjährigen währenddessen festgehalten haben.

Betreuerin alarmiert Polizei – zwei Jugendliche im Fokus der Ermittlungen

Erst am Donnerstag, 15. Oktober, berichtete der Zwölfjährige einer Betreuerin von dem Vorfall. Diese verständigte daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten trafen den 14-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Paracelsusstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten.

Auch gegen den 15-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Ähnlicher Beitrag

Ludwigsburg Polizeinachrichten

Fahrkartenkontrolleur angegriffen: 48-Jähriger nach Vorfall in Ludwigsburg in Untersuchungshaft

Juli 24, 2026
Polizeinachrichten Stuttgart

Stuttgart-Mitte: 25-Jähriger in Tiefgarageneinfahrt lebensgefährlich verletzt

Juli 22, 2026
Journal Magazin Polizeinachrichten

Die neusten Filmtipps für Sommerabende

Juli 13, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Stuttgarter Wilhelma hilft: Dieses Beuteltier ist zurück

20. Oktober 2026
Polizeinachrichten Stuttgart

Mit Machete: 14-Jähriger soll Zwölfjährigen bedroht haben

20. Oktober 2026
Journal Regiotainment

Rendering bis morgen früh: Wie kleine Kreativteams ihre Rechenzeit verlässlich planen

20. Oktober 2026
Journal Regiotainment

Unfall im Landkreis Ludwigsburg: Was Autofahrer nach einem Schaden jetzt wissen sollten

19. Oktober 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen