Mit Machete: 14-Jähriger soll Zwölfjährigen bedroht haben

Stuttgart-Plieningen. Ein 14-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochnachmittag, 14. Oktober 2026, einen zwölfjährigen Jungen in einem Park an der Paracelsusstraße in Stuttgart-Plieningen mit einer Machete bedroht haben. Nach Angaben der Polizei soll ein weiterer Jugendlicher den Jungen währenddessen festgehalten haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr im Bereich des Exotischen Gartens. Dort traf der Zwölfjährige auf den 14-jährigen Tatverdächtigen und weitere Jugendliche. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 14-Jährige den Jungen mit einer Machete bedroht haben. Ein 15-Jähriger soll den Zwölfjährigen währenddessen festgehalten haben.

Betreuerin alarmiert Polizei – zwei Jugendliche im Fokus der Ermittlungen

Erst am Donnerstag, 15. Oktober, berichtete der Zwölfjährige einer Betreuerin von dem Vorfall. Diese verständigte daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten trafen den 14-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Paracelsusstraße an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten.

Auch gegen den 15-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.