Stuttgarter Wilhelma hilft: Dieses Beuteltier ist zurück

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Der australische Numbat hat sich dank jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen deutlich erholt und wurde auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) von „Stark gefährdet“ auf „Potenziell gefährdet“ herabgestuft. An dem internationalen Zucht- und Wiederansiedlungsprogramm ist auch die Wilhelma in Stuttgart beteiligt, die seit 2025 jährlich 10.000 Euro für den Schutz des seltenen Beuteltiers bereitstellt.

Dirk Meyer (kai)

Vom Bestand von 300 Tieren zur Erholung in freier Wildbahn

Noch Ende der 1970er-Jahre lebten Schätzungen zufolge lediglich rund 300 Numbats in freier Wildbahn. Heute wird der Bestand der auch als Ameisenbeutler bekannten Tiere auf 2.000 bis 3.000 Exemplare geschätzt. Die Entwicklung ist das Ergebnis jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen, durch die neue Populationen in Australien aufgebaut werden konnten.

Der Numbat ist ein kleines Beuteltier, das vor allem im Westen Australiens vorkommt und sich nahezu ausschließlich von Ameisen und Termiten ernährt. Sein ursprünglicher Lebensraum ist jedoch stark geschrumpft. Inzwischen besiedelt die Art weniger als ein Prozent ihres früheren Verbreitungsgebiets. Verwilderte Hauskatzen und Füchse gefährden die verbliebenen Bestände weiterhin.

Die internationale Artenschutzinitiative Reverse the Red setzt sich dafür ein, den Rückgang bedrohter Tier- und Pflanzenarten umzukehren. Ein wichtiges Ziel ist es, Arten auf der Roten Liste der IUCN aus höheren Gefährdungskategorien in niedrigere einzustufen. Die Neubewertung des Numbats zeigt, dass langfristige Schutzprogramme die Bestandsentwicklung einer Art messbar verändern können.

Zuchtprogramm bringt Numbats zurück in geeignete Lebensräume

Eine zentrale Rolle bei der Erholung spielt der Perth Zoo in Westaustralien. Seit 1993 wurden dort insgesamt 325 Numbats geboren und für die Wiederansiedlung in geeigneten Lebensräumen bereitgestellt. Die Tiere kamen in Schutzgebieten in Westaustralien, Südaustralien und New South Wales zum Einsatz.

Gemeinsam mit Naturschutzorganisationen und weiteren Partnern gelang es, mehrere neue Populationen aufzubauen, die sich eigenständig erhalten können. Die Zucht in menschlicher Obhut dient dabei nicht allein dazu, die Zahl der Tiere zu erhöhen. Sie soll auch sicherstellen, dass ausreichend Numbats für die Wiederansiedlung zur Verfügung stehen und auf ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet werden.

Dafür müssen die Haltungsbedingungen möglichst nah an den natürlichen Lebensraum herankommen. Besonders wichtig ist die Versorgung mit lebenden Insekten, denn die Ernährung lässt sich nur begrenzt durch Ersatzfutter abdecken. Mitarbeitende des Perth Zoos sammeln deshalb jede Woche Ameisen und Termiten im australischen Busch, um den Bedarf der Zuchttiere zu decken.

Die Jungtiere wachsen mit dieser natürlichen Nahrungsquelle auf und werden schrittweise auf die Auswilderung vorbereitet. Ziel ist es, ihre Chancen zu erhöhen, später selbstständig Nahrung zu finden und sich in ihrem ursprünglichen Lebensraum zu behaupten.

Wilhelma finanziert die Versorgung mit Termiten

Auch die Wilhelma in Stuttgart unterstützt das Projekt. Seit 2025 stellt der Zoologisch-Botanische Garten jährlich 10.000 Euro für das Schutzprogramm des Perth Zoos bereit. Das Geld stammt aus dem sogenannten Artenschutz-Euro, den Besucherinnen und Besucher zusätzlich mit ihrem Eintritt zur Finanzierung von Naturschutzprojekten beitragen.

Die Mittel werden unter anderem für die aufwendige Beschaffung der lebenden Termiten eingesetzt. Die spezielle Ernährung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Tiere erfolgreich zu züchten und auf die spätere Auswilderung vorzubereiten. Damit unterstützt die Wilhelma einen konkreten Baustein des internationalen Schutzprogramms.

Trotz der verbesserten Einstufung bleibt der Numbat auf weitere Schutzmaßnahmen angewiesen. Sein Lebensraum ist stark begrenzt, während eingeschleppte beziehungsweise verwilderte Fressfeinde weiterhin eine Gefahr darstellen. Das Zucht- und Wiederansiedlungsprogramm des Perth Zoos wird deshalb fortgesetzt.