Der tote Wolf vom Schluchsee: Das Geheimnis seines letzten Weges

Hans Veth / Unsplash

Ein Ende September im Gebiet Schluchsee erlegter Wolf ist nach neuen Untersuchungsergebnissen möglicherweise durch die Aufnahme eines vergifteten Tierkadavers schwer erkrankt. Im Mageninhalt des Wolfsrüden GW1129m wurden mehrere Wirkstoffe nachgewiesen, darunter das in der Tiermedizin zur Einschläferung von Tieren eingesetzte Pentobarbital.

Dirk Meyer (kai)

Schwer kranker Wolf Ende September entdeckt

Am 28. September 2026 wurde im Territorium Schluchsee ein schwer kranker Wolf entdeckt. Bei der unmittelbar eingeleiteten tierärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass das Tier keine Überlebenschance mehr hatte. Aus Gründen des Tierschutzes wurde der Wolfsrüde deshalb erlegt.

Eine anschließende genetische Untersuchung bestätigte die Identität des Tieres: Es handelte sich um GW1129m, den territorialen Rüden des Wolfsgebiets Schluchsee. Damit war zugleich geklärt, dass ein dort ansässiges Tier betroffen war.

Zunächst stand auch ein möglicher Verkehrsunfall als Ursache für den schlechten Gesundheitszustand im Raum. Dafür sprachen die bei der ersten Untersuchung festgestellten Verletzungen sowie der Fundort in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 500 (B500). Ob der Wolf tatsächlich von einem Fahrzeug erfasst worden war, ließ sich zu diesem Zeitpunkt allerdings weder bestätigen noch ausschließen.

Pentobarbital im Mageninhalt nachgewiesen

Weitere Untersuchungen haben nun neue Erkenntnisse zur möglichen Todesursache geliefert. Bei der Analyse des Mageninhalts wurde der Wirkstoff Pentobarbital festgestellt. Die Substanz wird in der Tiermedizin regelmäßig eingesetzt, um Nutz- und Haustiere einzuschläfern.

Mit dem Nachweis des Wirkstoffs rückt eine mögliche Vergiftung als Erklärung für den Gesundheitszustand des Wolfs in den Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Verkehrsunfall konnte durch die inzwischen abgeschlossene weiterführende Untersuchung nicht bestätigt werden.

Neben Pentobarbital fanden sich im Mageninhalt weitere Spuren eines Stoffes, der in bestimmten Tierarzneimitteln enthalten ist. Dieser wird unter anderem bei Geflügel, Rindern und Schafen zur Behandlung von Kokzidiose sowie bestimmter bakterieller Erkrankungen verwendet.

Kokzidiose ist eine durch einzellige Parasiten ausgelöste Erkrankung, die vor allem bei Nutztieren auftreten kann. Der nachgewiesene Stoff wird entsprechend in der Tiermedizin zur Behandlung solcher Infektionen eingesetzt.

Aufnahme über einen Tierkadaver wahrscheinlich

Nach Einschätzung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist es sehr wahrscheinlich, dass der Wolf die nachgewiesenen Substanzen nicht unmittelbar aufgenommen hat, sondern über die Nahrungsaufnahme mit ihnen in Kontakt kam. Als mögliche Ursache gilt das Fressen oder Anbeißen eines Tierkadavers, der entsprechende Wirkstoffe enthielt.

Ein solcher Vorgang wird als Sekundärvergiftung bezeichnet. Dabei nimmt ein Tier Giftstoffe auf, indem es ein bereits belastetes oder behandeltes Tier frisst. Der betroffene Wolf muss demnach nicht selbst direkt mit den ursprünglichen Substanzen in Berührung gekommen sein.

Wo sich der Kadaver befand und um welches Tier es sich handelte, ist bislang nicht bekannt. Auch die genauen Umstände, unter denen GW1129m mit dem möglicherweise belasteten Kadaver in Kontakt kam, lassen sich anhand der vorhandenen Untersuchungsergebnisse nicht mehr nachvollziehen.

Damit liefern die Analysen zwar konkrete Hinweise auf eine mögliche Vergiftung des Wolfsrüden, der genaue Ablauf und die Herkunft der aufgenommenen Substanzen bleiben jedoch ungeklärt.