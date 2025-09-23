Reutlingen: Polizei fahndet nach Mann wegen räuberischen Ladendiebstahls

Reutlingen. Am Montagvormittag, gegen 11 Uhr, kam es in einem Geschäft in der Wilhelmstraße zu einem Vorfall, der nun die Reutlinger Polizei beschäftigt. Ein bislang unbekannter Mann versuchte, mehrere Parfüm-Artikel im Wert von rund 100 Euro zu stehlen. Der Diebstahl fiel einem Angestellten auf, als der Mann die Verkaufsräume des Geschäfts verlassen wollte, ohne die Parfüms zu bezahlen.

Der Mitarbeiter des Geschäfts reagierte schnell und versuchte, den Dieb zu stoppen. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Als der Ladendetektiv den Mann verfolgte und festhalten wollte, stürzten beide zu Boden. In der folgenden Auseinandersetzung schlug der Dieb dem Angestellten mehrfach ins Gesicht. Trotz der körperlichen Auseinandersetzung gelang es dem Dieb, mit zwei Parfümflaschen zu fliehen.

Polizei sucht nach Zeugen und möglichen Hinweisen

Der Angestellte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Polizei von Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet derzeit nach dem Täter. Aufgrund der körperlichen Gewalt und der Flucht des Diebes wird gegen ihn nun wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Täter geben können, sich zu melden.