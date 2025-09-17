Stuttgart Journal

Polizeinachrichten Stuttgart

22-Jähriger in Hedelfingen ausgeraubt – Tatverdächtiger festgenommen

Sep. 17, 2025

Stuttgart-Hedelfingen. In der Nacht zum Dienstag, den 16. September 2025, ist ein 22 Jahre alter Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Männer sollen ihn gegen 2.45 Uhr am Hedelfinger Platz vor einer Shisha-Bar angegriffen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter den jungen Mann, hielten ihn fest und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 40-Jähriger, wurde im Rahmen einer Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen. Ein Taxifahrer hatte zuvor die Beamten alarmiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der zweite Tatverdächtige ist bislang flüchtig. Er wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, soll rund 1,80 Meter groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Basecap mit rotem Logo.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur gesuchten Person geben können, sich unter der Telefonnummer +49 711 8990 5778 zu melden.

Ähnlicher Beitrag

Ludwigsburg Polizeinachrichten

28-Jähriger in Ludwigsburg von mehreren Männern attackiert

Sep. 16, 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

Freiberg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Stadtbahn U7 – Zeugen gesucht

Sep. 14, 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

Flucht nach Millionenbeute: Überfall auf Ehepaar in der Feuerbacher Heide

Sep. 13, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Regiotainment

So gelingen perfekte Urlaubsfotos – ganz ohne teure Software

17. September 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

22-Jähriger in Hedelfingen ausgeraubt – Tatverdächtiger festgenommen

17. September 2025
Journal Magazin Topnews

Gastrotest: Italiener in Stadtmitte – „60 seconds to napoli“

17. September 2025
Ludwigsburg Polizeinachrichten

28-Jähriger in Ludwigsburg von mehreren Männern attackiert

16. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen