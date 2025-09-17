22-Jähriger in Hedelfingen ausgeraubt – Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen. In der Nacht zum Dienstag, den 16. September 2025, ist ein 22 Jahre alter Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Männer sollen ihn gegen 2.45 Uhr am Hedelfinger Platz vor einer Shisha-Bar angegriffen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter den jungen Mann, hielten ihn fest und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld. Einer der mutmaßlichen Täter, ein 40-Jähriger, wurde im Rahmen einer Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen. Ein Taxifahrer hatte zuvor die Beamten alarmiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der zweite Tatverdächtige ist bislang flüchtig. Er wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt, soll rund 1,80 Meter groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Basecap mit rotem Logo.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur gesuchten Person geben können, sich unter der Telefonnummer +49 711 8990 5778 zu melden.