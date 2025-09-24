Raubüberfall auf 43-Jährigen in Kirchheim/Teck: Polizei sucht Zeugen

Kirchheim/Teck – Kreis Esslingen: Am Mittwochmorgen kam es in Kirchheim/Teck zu einem Raubüberfall auf einen 43-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich gegen 5:10 Uhr an der Kreuzung Pirolweg / Am Wiesenrain, als der Mann zu Fuß unterwegs war. Zwei Männer, die den 43-Jährigen ansprachen, forderten von ihm Geld.

Der Geschädigte verweigerte die Herausgabe von Bargeld, woraufhin einer der Täter ihn festhielt. Der andere bedrohte den Mann mit einem Messer und entriss ihm die Bauchtasche, die der 43-Jährige um den Hals getragen hatte. Nach der Tat flüchteten die beiden Angreifer in Richtung der Straße Am Wiesenrain.

Die sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Täterbeschreibung und Ermittlungen

Laut Polizeiangaben wird der erste Täter als etwa 180 bis 185 cm groß und schlank beschrieben. Auffällig ist eine Narbe an seiner linken Schläfe sowie eine krumm wirkende Nase. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen, dünnen Regenjacke sowie schwarzen Sportschuhen bekleidet.

Der zweite Täter wird als etwa 180 cm groß und von kräftiger bis korpulenter Statur beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug eine dunkelgraue Jogginghose, schwarze Schuhe sowie einen schwarz-rot gestreiften Pullover und eine dunkle Jacke. Beide Täter sollen nur gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder dem Polizeirevier Kirchheim unter 07021/501-0 zu melden.