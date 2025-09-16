Stuttgart Journal

Ludwigsburg Polizeinachrichten

28-Jähriger in Ludwigsburg von mehreren Männern attackiert

Sep. 16, 2025

Ludwigsburg. Am Montagabend ist in der Arsenalstraße ein 28 Jahre alter Mann von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Angriff vor einem Imbiss

Am 15. September 2025, gegen 19.45 Uhr, hielt sich der 28-Jährige vor einem Imbiss in der Ludwigsburger Arsenalstraße auf. Dort wurde er unvermittelt von vier Männern attackiert. Sie schlugen ihm ins Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Anschließend sollen die Täter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben.

Nachdem die Täter die Flucht ergriffen hatten, wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Angaben erlitt er leichte Verletzungen.

Ermittlungen zu Hintergründen

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Vorgeschichte zwischen dem Geschädigten und den Tätern eine Rolle gespielt haben. Unter den Angreifern soll sich den bisherigen Hinweisen zufolge auch ein Verwandter des Opfers befunden haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen liefern können, sich unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

