Freiberg: Zusammenstoß zwischen Pkw und Stadtbahn U7 – Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg. Am Sonntagmorgen, den 14. September 2025, ereignete sich in Stuttgart-Freiberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand.

Gegen 9.00 Uhr befuhr eine 51-jährige Toyota-Fahrerin die Mönchfeldstraße in Fahrtrichtung Zuffenhausen. An der Kreuzung zur Balthasar-Neumann-Straße und Adalbert-Stifter-Straße bog sie nach rechts in die Balthasar-Neumann-Straße ab. Dabei soll sie das Rotlicht der Ampel missachtet haben.

Zeitgleich näherte sich eine Stadtbahn der Linie U7. Der 40-jährige Fahrer leitete zwar sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Die Mönchfeldstraße blieb im Unfallbereich vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Während der Stadtbahnführer und die Fahrgäste unverletzt blieben, wurde die 51-Jährige schwer verletzt in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer +49 711 8990 4100 zu melden.