Flucht nach Millionenbeute: Überfall auf Ehepaar in der Feuerbacher Heide

Stuttgart. In der Nacht zum Donnerstag, dem 11. September 2025, ist ein älteres Ehepaar in seinem Haus an der Feuerbacher Heide von mehreren Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Unbekannten gegen 2.00 Uhr über die Terrassentür Zugang zu dem Gebäude.

Im Inneren trafen sie auf den Senior des Hauses, den sie schlugen und unter Drohungen zwangen, den Tresor zu öffnen. Anschließend schlossen die Täter das Ehepaar in einem Raum ein und flohen mit der Beute.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Männer Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände im Millionenwert. Die Tätergruppe bestand aus drei bis vier Personen, die dunkel gekleidet waren. Sie trugen Masken und Handschuhe und sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und hat eine spezielle Rufnummer eingerichtet: +49 711 8990 5778.