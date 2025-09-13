Stuttgart Journal

Polizeinachrichten Stuttgart

Flucht nach Millionenbeute: Überfall auf Ehepaar in der Feuerbacher Heide

Sep. 13, 2025

Stuttgart. In der Nacht zum Donnerstag, dem 11. September 2025, ist ein älteres Ehepaar in seinem Haus an der Feuerbacher Heide von mehreren Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Unbekannten gegen 2.00 Uhr über die Terrassentür Zugang zu dem Gebäude.

Im Inneren trafen sie auf den Senior des Hauses, den sie schlugen und unter Drohungen zwangen, den Tresor zu öffnen. Anschließend schlossen die Täter das Ehepaar in einem Raum ein und flohen mit der Beute.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Männer Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände im Millionenwert. Die Tätergruppe bestand aus drei bis vier Personen, die dunkel gekleidet waren. Sie trugen Masken und Handschuhe und sollen etwa 1,80 Meter groß gewesen sein.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise und hat eine spezielle Rufnummer eingerichtet: +49 711 8990 5778.

Ähnlicher Beitrag

Göppingen Polizeinachrichten

Raser in Göppingen gestoppt: Zwei junge Fahrer deutlich zu schnell unterwegs

Aug. 20, 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere 10.000 Euro bei Senior

Aug. 15, 2025
Ludwigsburg Polizeinachrichten

Schussabgabe in Markgröningen löst größeren Polizeieinsatz aus

Aug. 14, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Regiotainment

Seniorengerechtes Wohnen: Auch in Stuttgart weiterhin ein wichtiges Thema

13. September 2025
Polizeinachrichten Stuttgart

Flucht nach Millionenbeute: Überfall auf Ehepaar in der Feuerbacher Heide

13. September 2025
Journal Regiotainment

Die besten Freizeitparks für Wochenendausflüge

13. September 2025
Journal Magazin Topnews

Neue Must-Sees: Frische Kinohits im Heimkino

12. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen