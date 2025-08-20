Stuttgart Journal

Göppingen Polizeinachrichten

Raser in Göppingen gestoppt: Zwei junge Fahrer deutlich zu schnell unterwegs

Aug. 20, 2025

Göppingen. In der Nacht auf Mittwoch führte die Polizei in Göppingen gezielte Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei wurden zwei Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Ulmer Straße gestoppt.

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Göppinger Polizei den Verkehr auf der vielbefahrenen Ulmer Straße. In diesem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Zwei Fahrzeuge fielen den Beamten durch ihre hohe Geschwindigkeit auf.

Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW war mit 78 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 180 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Der zweite Fahrer, ein 24-jähriger Mann am Steuer eines VW, wurde sogar mit 84 km/h gemessen. Für ihn hat das größere Konsequenzen: Neben einem Bußgeld von mindestens 260 Euro drohen ihm zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit hin. Diese zählt zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle – oft mit gravierenden Folgen. Besonders in innerstädtischen Bereichen kann jedes km/h zu viel im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.

„Runter vom Gas“, mahnt die Polizei und ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, nicht nur die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, sondern auch stets mit Fehlern anderer zu rechnen. Ein Unfall mit schweren Folgen belaste nicht nur die Opfer, sondern auch die Verursacher oft ein Leben lang.

