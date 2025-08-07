Stuttgart Journal

Polizeinachrichten Waiblingen

Phantombild veröffentlicht: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Sexualstraftäter am Einkorn

Aug. 7, 2025

Schwäbisch Hall/Hessental. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall zu einem sexuellen Übergriff auf eine 26-jährige Frau im Waldgebiet beim Einkorn haben zu einer neuen Entwicklung geführt. Die Polizei veröffentlichte am 7. August 2025 ein Phantombild des mutmaßlichen Täters. Mit dem Bild soll die Öffentlichkeitsfahndung intensiviert und neue Hinweise auf die bislang unbekannte Person gewonnen werden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, den 22. Juli 2025, in den Vormittagsstunden. Die 26-Jährige befand sich in einem Waldstück in der Verlängerung der Einkornstraße, als sie dort von einem bislang unbekannten Mann sexuell angegangen wurde. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll sich die Tat zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr abgespielt haben.

Am 25. Juli wandte sich die Kriminalpolizei erstmals mit einem öffentlichen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Die Beamten baten um Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit in dem Waldgebiet aufgehalten haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen sind.

Laut Beschreibung wird der gesuchte Mann auf 40 bis 50 Jahre geschätzt und ist etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur und war mit einer beigen oder hellbraunen Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, einer Jeans mit Gürtel sowie einer schwarzen Basecap bekleidet. Zudem hatte er braune Augen, dunkle Haare sowie auffällig buschige Augenbrauen. Seine Zähne wirkten ungepflegt.

Die Veröffentlichung des Phantombilds stellt nun den nächsten Schritt in den Ermittlungen dar. Die Polizei erhofft sich dadurch weitere Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität des Täters zu klären und die Tat aufzuarbeiten.

