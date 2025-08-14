Stuttgart Journal

Schussabgabe in Markgröningen löst größeren Polizeieinsatz aus

Aug. 14, 2025

Markgröningen. Am Montagabend, den 11. August 2025, wurde gegen 22 Uhr die Polizei von mehreren Personen alarmiert, nachdem sie im Industriegebiet „Im Sträßle“ in Markgröningen Schussgeräusche wahrgenommen hatten. Die Meldungen führten zu einem umfangreichen Polizeieinsatz rund um die Wilhelm-Haas-Straße.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die Schüsse im Bereich einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge abgegeben. Ob die Schüsse gezielt auf Personen gerichtet waren oder aus anderem Anlass fielen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ermittlungen dauern an – Polizei bittet um Hinweise

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf Verletzte vor. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

