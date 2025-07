Leichte Verletzungen bei Verkehrsunfall in Böblingen: E-Scooter-Fahrerin und Businsassen betroffen

Böblingen. Am Montagnachmittag, dem 14. Juli 2025, kam es gegen 13:00 Uhr in Böblingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrgäste eines Linienbusses leichte Verletzungen erlitten. Ein elfjähriges Mädchen war mit ihrem E-Scooter vom Bahnhofsplatz kommend in Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums unterwegs.

Beim Überqueren der Talstraße übersah die junge Fahrerin mutmaßlich die rote Ampel. Zur gleichen Zeit befand sich ein 70-jähriger Linienbusfahrer mit seinem Bus auf der Talstraße in Höhe der Ampel und fuhr in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Vollbremsung ein.

Trotz der schnellen Reaktion fuhr das Mädchen mit ihrem E-Scooter leicht gegen einen Reifen des stehenden Busses. Sie blieb dabei unverletzt. Durch die abrupte Bremsung erlitten jedoch drei Fahrgäste im Bus leichte Verletzungen. Unter ihnen befanden sich zwei Frauen im Alter von 21 und 52 Jahren sowie ein 52-jähriger Mann. Die 52-jährige Frau stieß während des Bremsvorgangs gegen eine Tür des Busses, wodurch eine Scheibe beschädigt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Verletzungen der Beteiligten waren nach ersten Erkenntnissen geringfügig. Die Polizei nahm den Vorfall auf und leitete entsprechende Ermittlungen ein.