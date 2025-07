Raser in Göppingen: Drei Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gestoppt

Göppingen. In der Nacht von Montag führten Polizeikräfte in Göppingen Geschwindigkeitskontrollen in der Stuttgarter Straße durch. Zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht wurden mehrere Fahrzeuge gemessen, die die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten.

Dabei fielen drei Fahrer besonders auf: Zwei von ihnen wurden mit Geschwindigkeiten von 94 km/h und 98 km/h erfasst, also jeweils 44 bzw. 48 km/h zu schnell. Ein dritter Fahrer, ein 23-jähriger Mann mit einem VW, wurde mit 115 km/h gemessen – das entspricht einer Überschreitung von rund 65 km/h.

Den jungen Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Auch die anderen beiden Fahrzeugführer müssen mit empfindlichen Geldstrafen, Punkten und mindestens einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang erneut, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle ist. Unfälle, die durch zu schnelles Fahren verursacht werden, enden häufig mit schwerwiegenden Folgen.

Polizeiliche Maßnahmen gegen Raserei – Appell für mehr Verkehrssicherheit

Aus diesem Grund appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: „Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht Ihre eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmern.“ Ein Unfall mit schweren Folgen könne Opfer und Täter oft ein Leben lang belasten.