Überfall auf Supermarkt in Ludwigsburg – Täter entkommt mit Beute

Ludwigsburg. Am Mittwochabend kam es in einem Supermarkt im Stadtgebiet Ludwigsburg zu einem Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter betrat kurz vor Ladenschluss das Geschäft und bedrohte das Personal mit einer Waffe. Der Mann forderte Bargeld aus der Kasse und flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung.

Fahndung und Spurensicherung

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Trotz intensiver Suche blieb der Täter bislang verschwunden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und befragte Zeugen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei weiterhin entgegen. (dm)