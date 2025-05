Betrugsmasche in Stuttgart-Mitte: Senior verliert hohe Geldsumme

Betrüger erbeuten hohe Geldsumme in Stuttgart-Mitte

Stuttgart. In der Innenstadt von Stuttgart wurde am Dienstag ein 77-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Der Senior hatte sich mit einem bislang unbekannten Mann an der Königstraße getroffen, um Goldmünzen und Armbanduhren im Wert von rund 160.000 Euro zu verkaufen. Im Austausch erhielt er eine Tasche, die angeblich Bargeld enthalten sollte. Erst nach dem Treffen stellte das Opfer fest, dass sich in der Tasche kein Geld befand.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können. Die Beamten prüfen zudem, ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen in der Region gibt. (fk)