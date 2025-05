Verkehrsunfall in Stuttgart-Zuffenhausen: Drei Personen bei mutmaßlicher Rotlichtmissachtung verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen. Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes war gegen 11 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronner Straße unterwegs, als er auf Höhe der Frankenstraße offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtete. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

Durch den Aufprall erlitten drei Insassen leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dm)