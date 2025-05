Tamm: Polizeieinsatz nach Schießerei – eine Person lebensgefährlich verletzt

CathyK / freeimages.com

Kreis Ludwigsburg: Am Abend des 12. Mai 2025 kam es in Tamm gegen 19:20 Uhr zu einem Schusswaffenangriff in der Silcherstraße. Nach ersten Informationen der Polizei Ludwigsburg waren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um den Vorfall aufzuklären und den mutmaßlichen Täter zu fassen. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort, und die Maßnahmen werden fortgesetzt.

Der mutmaßliche Täter ist bislang flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet er sich vermutlich in einem Fahrzeug auf der Flucht, wodurch die Fahndung nach ihm ausgeweitet wurde. Über die genauen Umstände des Vorfalls sowie mögliche Opfer liegen momentan noch keine gesicherten Informationen vor.

Es wurde jedoch bestätigt, dass bei diesem Angriff eine Person lebensgefährlich verletzt wurde und sich gegenwärtig in einem Krankenhaus in Behandlung befindet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich der Silcherstraße zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Es besteht nach aktuellem Stand keine akute Gefahr für die Allgemeinheit in Tamm. Zeugen des Vorfalls werden dringend aufgefordert, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern an. Nach jetzigem Stand ist die Fahndung nach dem Tatverdächtigen weiterhin aktiv. Weitere Informationen zum Sachverhalt werden frühestens am kommenden Dienstag in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Die Polizei bittet in der Nacht von telefonischen Sachstandsanfragen abzusehen, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.