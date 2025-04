Polizei nimmt psychisch auffälligen Mann in Metzingen in Gewahrsam

Metzingen. Am Montagnachmittag wurde ein 31-jähriger Mann in Metzingen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr, als mehrere Anrufer den Notruf verständigten, nachdem der Mann mit einem Messer im Bereich des Rathauses aufgefallen war.

Zeugen, die offenbar mit dem 31-Jährigen bekannt waren, hatten bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreifen wenige Minuten nach der ersten Meldung bereits das Messer sichergestellt und dem Mann abgenommen. In der Folge wurde der 31-Jährige von der Polizei in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Das sichergestellte Messer wurde von den Beamten ebenfalls erfasst.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es während des Vorfalls zu keiner Bedrohung anderer Personen, und es wurde niemand verletzt. Allerdings stellte die Polizei an einem in der Nähe geparkten Fahrzeug einen Sachschaden fest, der mutmaßlich vom Beschuldigten verursacht wurde. Konkrete Informationen zur Höhe des Schadens