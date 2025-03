Ludwigsburg: Steinewerfer vom Parkhausdach gesucht

Ludwigsburg. Am Mittwochnachmittag, dem 19. März 2025, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Vorfall, der die Polizei von Ludwigsburg in Alarmbereitschaft versetzte. Eine 25-jährige Fahrerin eines Audis war im Begriff, in das Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Nähe der Bauhofstraße einzufahren, als sie zwei Jugendliche auf dem Dach des Parkhauses bemerkte.

Die beiden Jungen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der höheren Ebene des Gebäudes aufhielten, warfen Steine in einer Größe von etwa zwei bis drei Zentimetern auf das Fahrzeug der Audi-Lenkerin. Durch diese Aktion entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere Hundert Euro beläuft, da die Windschutzscheibe des Autos irreparabel beschädigt wurde und ausgetauscht werden muss.

Nach dem Vorfall wurden Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Ludwigsburg auf die Situation aufmerksam gemacht. Diese überprüften umgehend das Dach des Parkhauses, konnten jedoch keine der mutmaßlichen Täter mehr antreffen. In der Folge sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen geben können.

Polizei bittet um Hinweise zu Vorfall im Parkhaus

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.