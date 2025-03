Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit geflüchteter Autofahrerin

Ludwigsburg. Am Mittwoch, dem 19. März 2025, ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Wilhelmstraße ein Vorfall, der nun die Ermittler des Polizeireviers Ludwigsburg beschäftigt. Eine unbekannte Autofahrerin, die ein schwarzes Cabrio lenkte, ist nach einer Kollision mit einem 17-jährigen Fußgänger von der Unfallstelle geflüchtet.

Dem bisherigen Stand der Ermittlung zufolge war der Jugendliche dabei, die Fahrbahn zu überqueren, um zur nahegelegenen Bushaltestelle „Rathaus“ in Richtung Sternenkreuzung zu gelangen. Während sich der junge Mann bereits auf der Straße befand, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der Lenkerin, die ihn offenbar nicht rechtzeitig bemerkte und einen Unfall verursachte.

Nach dem Zusammenstoß hielt die Fahrerin zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Fußgängers. Der 17-Jährige erklärte ihr, dass es ihm gut gehe. Allerdings stellte er kurz darauf in einem Krankenhaus fest, dass er doch verletzt war. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort und verließ die Unfallstelle in Richtung der Bundesstraße 27.

Zeugenaufruf nach Unfall mit Fußgänger

Um Licht in diesen Vorfall zu bringen, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise liefern können. Personen, die Informationen zum Unfallhergang oder zur flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.