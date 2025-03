Stuttgart-Mitte: 51-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls – Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte. Am Montagabend, den 10. März 2025, ereignete sich im Bereich der Lautenschlagerstraße ein Raubüberfall auf einen 51-jährigen Mann. Der Vorfall geschah gegen 18.45 Uhr, als der unbekannte Täter gezielt auf das Opfer zuging.

Der 51-Jährige hatte in dem Moment zwei Fünf-Euro-Scheine neben sich auf einer Mauer abgelegt. Der Unbekannte nutzte diese Gelegenheit, griff das Geld und flüchtete anschließend in die S-Bahn der Linie S6. Der Überfallene reagierte sofort und versuchte, den Täter zu verfolgen. In der S-Bahn forderte er den Dieb auf, ihm sein Geld zurückzugeben. Hierbei eskalierte die Situation, und der Unbekannte schlug dem 51-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls

An der Haltstelle Nordbahnhof verließ der Täter die S-Bahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Der gesuchte Mann wird als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben und hatte eine Glatze. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.