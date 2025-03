Raubüberfall in Sindelfingen: 21-Jährige angegriffen und verletzt – Zeugenaufruf

Sindelfingen. Am Donnerstag, den 6. März 2025, kam es zwischen 09:25 Uhr und 09:40 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße zu einem schweren Raubüberfall. Eine 21 Jahre alte Frau wurde dabei nicht nur beraubt, sondern auch verletzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht aktuell nach Zeugen.

Nach Berichten der Polizei klingelten zunächst zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnungstür des Opfers. Als die Frau die Tür öffnete, überwältigten die Angreifer sie und drangen gewaltsam in die Wohnung ein. Ein Täter war während des Übergriffs mutmaßlich mit einer Pistole bewaffnet. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entkamen mit unbekanntem Raubgut. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt.

Unmittelbar nach dem Vorfall wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, konnten jedoch keine Spur der Täter finden. Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll zwischen 40 und 42 Jahre alt sein, ungefähr 190 Zentimeter groß, von sportlicher Statur und schwarz gekleidet. Der zweite Täter wird als etwa 35 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben. Auch er trug schwarze Kleidung.

Polizei ermittelt: Zeugen des Übergriffs in Sindelfingen dringend gesucht

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Informationen. Anwohner des Mehrparteienhauses und andere Personen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de übermittelt werden.