Ludwigsburg: Beslästigung beim Joggen Polizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg. Am Donnerstag, den 27. Februar 2025, kam es in Ludwigsburg zu einem Vorfall, bei dem eine 18-jährige Joggerin von einem unbekannten Radfahrer belästigt wurde. Die junge Frau joggte gegen 17:45 Uhr in der Nähe des Golfclubs Schloss Monrepos, als der Mann sie mehrfach überholte.

Bei seinem letzten Überholvorgang berührte er die Joggerin unsittlich, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Die 18-Jährige kehrte daraufhin um und informierte die Polizei über den Vorfall.

Laut Beschreibung handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 30 Jahre alten Mann, der mit einer roten Jacke und einer langen Hose bekleidet war. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich und fuhr ein älteres Fahrrad mit Lenkerhörnern und Gepäckträger.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Hinweise zur Klärung des Vorfalls erbeten

Die Polizei erhofft sich durch die Unterstützung der Öffentlichkeit wichtige Informationen, um den unbekannten Täter zu identifizieren und zu ermitteln.