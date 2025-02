U12: Übergriff auf Fahrkarten Kontrolleur in Stadtbahn

Stuttgart-Mitte. Am Mittwoch, dem 26. Februar 2025, kam es in der Stadtbahn der Linie U12 in Stuttgart-Mitte zu einem Vorfall, bei dem drei Mitarbeitende des Prüfpersonals der Stuttgarter Straßenbahnen AG angegriffen wurden. Der Ablauf der Ereignisse stellte sich als problematisch dar und führte zur vorläufigen Festnahme einer 34-jährigen Frau.

Gegen 13:00 Uhr befand sich die Frau in der Stadtbahn Richtung Dürrlewang. Als die Mitarbeitenden der Stuttgarter Straßenbahnen AG im Rahmen ihrer Fahrscheinkontrolle das Ticket der Frau einforderten, reagierte sie, indem sie versuchte, an der Haltestelle Bopser unerkannt die Stadtbahn zu verlassen. Das Prüfpersonal folgte ihr auf den Bahnsteig, um das Verlassen der Bahn zu verhindern.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Um ihre Flucht zu stoppen, versperrten die Mitarbeitenden ihr den Weg. In der Folge soll die 34-Jährige mit ihrem Kinderwagen gezielt gegen die Beine der Prüfer gefahren und diese mehrfach geschlagen haben. Dabei erlitten zwei der drei Mitarbeitenden leichte Verletzungen.

Aufgrund der Situation wurde die Polizei alarmiert. Eingetroffene Beamte nahmen die Frau vorläufig fest, um die Situation zu klären und weitere Eskalationen zu vermeiden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 34-Jährige jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zusammenfassung des Vorfalls in der Stadtbahn

Der Vorfall wirft Fragen hinsichtlich der Sicherheit des Prüfpersonals in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG sieht sich in Zukunft möglicherweise gezwungen, die Sicherheitsprotokolle zu überprüfen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.