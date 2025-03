Körperverletzung nach Clubbesuch in Asperg – Zeugen gesucht

Asperg. In der Nacht zum Sonntag, dem 2. März 2025, kam es in einem Club in der Straße „Im Osterholz“ in Asperg zu einem Streit zwischen drei Männern im Alter von 24 bis 28 Jahren und einer anderen Gruppe junger Männer. Die Situation eskalierte, und die unbekannten Täter wurden daraufhin aus dem Club verwiesen.

Nach dem Ausschluss verließen die drei Geschädigten zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr den Club und machten sich zu Fuß auf den Heimweg Richtung Industriegebiet Osterholz. Während ihres Weges wurden sie von zwei Taxis überholt. Aus den Fahrzeugen stiegen fünf bis sechs Männer aus und griffen die Geschädigten gemeinsam an.

Die Angreifer schockierten die Betroffenen mit Faustschlägen und Tritte, was zu blutenden Verletzungen führte. Die Geschädigten mussten sich später in einem Krankenhaus ärztlich versorgen lassen.

Die Polizei hat erste Täterbeschreibungen erstellen können. Drei der Angreifer waren zwischen 25 und 30 Jahren alt. Ein Täter hatte einen Schnurrbart und kurze braune Haare, während ein anderer etwa 185 bis 190 cm groß war und schwarze Haare trug.

Ein weiterer Verdächtiger wurde mit einem Irokesenhaarschnitt und einem Bart beschrieben. Von den anderen an dem Übergriff beteiligten Männern ist lediglich bekannt, dass einer etwa 35 Jahre alt und mit hellen Haaren ausgestattet war.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang zeugende Personen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu wenden.