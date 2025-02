Waiblingen: Nach Unfall – Auto auf dem Dach

Waiblingen. Am Dienstagnachmittag befuhr gegen 14:00 Uhr ein 78-jähriger Fahrer eines Fiat Panda die Schorndorfer Straße stadteinwärts. Kurz nach dem Freibad verlor der 78-Jährige aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und fuhr ungebremst in einen, am rechten Fahrbahnrand, geparkten

Suzuki.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Suzuki auf den Gehweg geschoben. Der Fiat überschlug sich und kam im Bereich der Fahrbahnmitte auf dem Dach zum Liegen.

Der 78-jährige Fahrer und seine ebenfalls 78-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Schorndorfer Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.