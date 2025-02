Erfolgreiche Ermittlungen gegen Cyberkriminalität: Verdächtiger festgenommen

Stuttgart / Kiel. Am Mittwochmorgen, dem 26. Februar 2025, führten Ermittler der Kriminalpolizei Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kieler Kriminalpolizei und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Durchsuchung in Kiel durch.

Diese Maßnahme resultierte aus intensiven Ermittlungen, die auf die Spur eines 27-jährigen Mannes führten, der im Verdacht steht, an betrügerischen Machenschaften im Bereich der Cyberkriminalität beteiligt zu sein.

Bereits am 6. Juni 2024 hatten die Behörden in der Ukraine eine Wohnung und ein Callcenter durchsucht, was der erste Schritt in diesen umfangreichen Ermittlungen war. Die neuesten Erkenntnisse führten die Ermittler zu dem Wohnort des Tatverdächtigen in Kiel. Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel beschlagnahmt werden, die nun für die laufenden Ermittlungen ausgewertet werden.

Der Verdächtige steht im Verdacht, seit mindestens November 2021 als Mitarbeiter des Callcenters in der Ukraine gutgläubige Menschen angesprochen und sie mit hohen Gewinnversprechen zur Geldanlage bewegt zu haben. Dies geschah durch gezielte Gesprächsführung sowie durch die Nutzung gefälschter Internetpräsenz, um das Vertrauen der potenziellen Opfer zu gewinnen. Die Betrogenen investierten teilweise erhebliche Summen, zumeist in Kryptowährungen.

Im Laufe des Mittwochs wurde der festgenommene 27-Jährige auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den Mann in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an, um das volle Ausmaß der betrügerischen Aktivitäten sowie mögliche weitere Tatverdächtige zu ermitteln.

Ermittlungserfolge: Cyberkriminelle unter Druck

Die Festnahme des 27-Jährigen in Kiel stellt einen weiteren Erfolg im Kampf gegen die Cyberkriminalität dar. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeidienststellen und der Generalstaatsanwaltschaft zeigt die Ernsthaftigkeit der Ermittlungen und das Bestreben, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel wird entscheidend sein, um das Geschehen umfassend aufzuklären und mögliche Betrugsnetzwerke aufzudecken.