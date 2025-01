Bad Cannstatt: Polizei nimmt 18-Jährigen mit Falschgeld fest

Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Sonntag, dem 12. Januar 2025, nahm die Polizei einen 18-jährigen Mann in der Bahnhofstraße vorläufig fest, nachdem er über tausend Euro mutmaßliches Falschgeld mit sich geführt hatte.

Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Zeugenhinweises, der die Beamten auf den Tatverdächtigen aufmerksam machte. Gegen 12:00 Uhr entdeckten die Polizeibeamten den 18-Jährigen in einer Bar an der Bahnhofstraße, wo sie ihn in Gewahrsam nahmen.

Nach der Festnahme wurde der Mann einer Durchsuchung unterzogen. Dabei fanden die Beamten insgesamt 23 mutmaßlich gefälschte Fünfzig-Euro-Scheine, die daraufhin beschlagnahmt wurden.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden anschließend abgeschlossen, und der 18-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.