Sexuelle Belästigung in Korntal-Münchingen: Polizei sucht weitere Geschädigte

Korntal-Münchingen. Am Freitag, den 10. Januar 2025, wurde ein 34-jährige Mann in Korntal-Münchingen vorläufig festgenommen, nachdem er gegen 13:00 Uhr mehrere Frauen sexuell belästigt hatte. In der Tubizer Straße soll der Mann vier Frauen im Alter zwischen 29 und 62 Jahren unter anderem am Gesäß und an den Oberschenkeln berührt haben.

Die Polizei aus Korntal-Münchingen wurde umgehend alarmiert. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen in der Tubizer Straße stellen, nachdem dieser versucht hatte zu flüchten. Während seiner Festnahme kam es zu beleidigenden Äußerungen gegenüber einer Polizistin und einem Polizisten, zudem leistete er Widerstand. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ebenfalls am selben Tag, zwischen 12:10 Uhr und 13:00 Uhr, kam ein zehn Jahre altes Mädchen in der Zuffenhauser Straße zu Schaden, als ein unbekannter Täter es an das Gesäß fasste. Diese Vorfälle fanden in etwa auf Höhe der Einmündung zur Grabenstraße statt. Zudem wird berichtet, dass ein älteres weibliches Opfer ebenfalls ähnliche Übergriffe erlitten haben könnte.

Ermittlungen nach Übergriffen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich möglicherweise um den gleichen Täter handeln könnte, der kurz darauf in der Tubizer Straße festgenommen wurde.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen sowie die bislang unbekannte ältere Frau werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.