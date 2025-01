Unfallflucht in Ludwigsburg: Elfjähriger von Transporter angefahren

Ludwigsburg. Am Mittwoch, den 8. Januar 2024, ereignete sich gegen 07:25 Uhr ein Vorfall in der Karlstraße, zwischen dem Bahnhof und der Solitudestraße, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer einen Elfjährigen anfährt und anschließend flüchtet. Die Polizei in Ludwigsburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Laut ersten Ermittlungen waren drei Kinder zu Fuß im Bereich des Solitudeplatzes unterwegs, als sich von hinten ein Fahrzeug näherte. Es handelt sich vermutlich um einen weißen Transporter oder einen Klein-Lkw, der möglicherweise im Dienst einer Bäckerei steht. Der Fahrer des Fahrzeugs passierte die drei Kinder und touchierte dabei den Elfjährigen, wodurch dieser stürzte.

Trotz der vorangegangenen Berührung blieb der Fahrer nicht stehen. Die Kinder, die den Vorfall aufmerksam beobachteten, versuchten, den Fahrer noch anzusprechen. Doch dieser setzte seine Fahrt fort und ließ die Kinder verwirrt und besorgt zurück.

Der Junge trug bei dem Vorfall leichte Verletzungen davon, die näheren Umstände sind bislang noch unzureichend geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen bereitstellen können, sind aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Polizei sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls

Die Ermittler hoffen, durch Hinweise aus der Bevölkerung mehr über den flüchtigen Fahrer und das angefahrene Fahrzeug in Erfahrung zu bringen. Die genaue Unfallursache sowie die Identität des Fahrzeugführers sind noch unklar, was eine umfassende Aufklärung der Situation notwendig macht.