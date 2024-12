Brandstiftung in Balingen: Täter in Gewahrsam genommen

Balingen. Am Dienstagmittag kam es in der Etzelbachstraße zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Laut ersten Ermittlungen gerieten ein 35-jähriger Deutscher und seine 36-jährige Lebensgefährtin in Streitigkeiten. In der Folge, gegen 12:30 Uhr, zündete der Mann an mehreren Stellen im Haus Feuer und verließ das Gebäude.

Kurze Zeit nach dem Vorfall wurde der Tatverdächtige durch die Fahndungskräfte festgenommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Balingen sahen sich gezwungen, das Dach des Wohngebäudes teilweise einzureißen, um die Flammen effektiv zu bekämpfen. Trotz der brenzligen Situation, in der sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch mehrere Personen im Gebäude befanden, gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren im Einsatz 57 Feuerwehrleute und vier Rettungskräfte vor Ort, die zeitnah die Situation unter Kontrolle bringen konnten.

Ermittlungen laufen nach schwerer Brandstiftung in Balingen

Am Mittwoch übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Der 36-jährige Mann wurde daraufhin durch Beamte des Kriminalkommissariats Balingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.