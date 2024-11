Böblingen: Erheblicher Sachschaden nach Vorfall in Bankfiliale

Böblingen. Am 30. Oktober 2025 kam es gegen 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen zu einem Vorfall, der einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro zur Folge hatte. Ein 25-jähriger Mann hatte sich zuvor in einer Bankfiliale aufgehalten, wo er Geld von einem Konto abheben wollte. Allerdings konnte er kein gültiges Ausweisdokument vorweisen.

Die Bankmitarbeiter informierten daraufhin die Polizei, da der junge Mann uneinsichtig war und nicht akzeptieren wollte, dass ohne Ausweis keine Geldauszahlung erfolgen konnte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, erteilten sie ihm einen Platzverweis.

Kurze Zeit später fuhren die Beamten erneut durch die Bahnhofstraße. Dabei beobachteten sie den Mann, wie er zunächst einen großen Stein auf eine Glasschiebetür warf. Im Anschluss warf er einen Blumenkübel gegen eine angrenzende Glasscheibe. Nach diesen Aktionen ergriff der 25-Jährige die Flucht, konnte jedoch von den Polizisten vorläufig festgenommen werden.

Angesichts seines Verhaltens während des Vorfalls schlossen die Beamten, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.