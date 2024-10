Bönnigheim: Polizei sucht Zeugen nach tätlichem Übergriff auf 19-Jährigen

Bönnigheim. Am Sonntagabend, dem 20. Oktober 2024, ereignete sich in der Sophie-La-Roche-Straße ein Vorfall, der die Polizeibehörden aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung zum Handeln zwingt. Der Vorfall wurde gegen 18:30 Uhr gemeldet und betrifft einen 19-jährigen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe eines Spielplatzes mit einer gleichaltrigen Frau traf, um ein persönliches Gespräch zu führen.

Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann, der in aggressiver Manier auf den 19-Jährigen zurannte und ihn in einen Würgegriff nahm. Als das Opfer zu Boden fiel, setzte der Angreifer seine Attacke fort, indem er dem jungen Mann ins Gesicht schlug und ihn anspuckte. Die Situation eskalierte, was das Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen zur Folge hatte. Dieser fuhr mit seinem Auto vorbei, nahm das Geschehen wahr und hielt an, um zu fragen, ob er helfen könne. Trotz der offensichtlichen Gewalt versicherten sowohl der Angreifer als auch die 19-jährige Frau, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin setzte der Zeuge seine Fahrt fort.

Nachdem sich der Unbekannte von seinem Opfer getrennte hatte, bedrohte er den 19-Jährigen zudem noch verbal mit dem Tode, bevor er den Tatort verließ. Details zu der Person des Angreifers liegen bislang nicht vor. Es wird jedoch vermutet, dass es sich um einen jungen Mann handelte.

Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von dem unbeteiligten Zeugen, der während des Vorfalls aufmerksam wurde und mit seinem Fahrzeug anhalten konnte. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Telefonnummer 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.