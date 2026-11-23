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Ulmer Landgericht verhängt Gefängnisstrafen für zwei Männer, die im Januar 2026 mit scharfen Pistolen auf das Schaufenster des Backshops ballerten.

Von Alexander Kappen

Göppingen. Die besagte Bäckerei befindet sich in der Göppinger Innenstadt. Die beiden Männer entschuldigten sich vor dem Ulmer Landgericht für die Tat. Die würden sie zutiefst bereuen, sagten sie vor dem Gericht.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft auf versuchten Mord geklagt. Aber der Richter sah es als erwiesen an, dass die beiden „nur“ die Betreiber erschrecken wollten. Sie hatten aus kurzer Entfernung – aus dem Auto heraus – gezielt auf die Glasscheibe gezielt. Die zerbrach in tausend Teile!

Der 34-jährige Schütze muss vier Jahre in den Knast, sein 25-jähriger Begleiter für drei Jahre und ein Monat.

Die beiden hatten zudem ein falsches Kennzeichen an ihrem Auto, dies wurde ihnen als Urkundenfälschung ausgelegt. Die weiteren Straftaten lauteten auf Bedrohung und illegaler Waffenbesitz.

Insgesamt drei Schüsse wurden abgefeuert. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife verfolgte das Auto der beiden Täter. Die zu Fuß weiterflüchteten aber gefasst werden konnten.

Beide Täter hatten Kokain im Blut.