Aalen: Körperverletzungen in Club sorgen für Polizeieinsatz

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einem Club in der Burgstallstraße in Aalen zu mehreren Vorfällen von Körperverletzung, die einen umfassenden Polizeieinsatz zur Folge hatten.

Die ersten Meldungen erreichten die Behörden gegen 2:20 Uhr, als eine Polizeistreife zu einem Vorfall gerufen wurde, bei dem ein 30-Jähriger und ein 28-Jähriger betroffen waren.

Etwa zwei Stunden später, gegen 4 Uhr, wurden erneut Körperverletzungen zwischen zwei Gruppen, bestehend aus Personen im Alter von 20 bis 27 Jahren, gemeldet. Trotz der Präsenz der Polizei kam es auch während der polizeilichen Maßnahmen zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Gruppen sowie zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten.

Insgesamt mussten drei Personen vorläufig in Gewahrsam genommen werden, um die Situation zu deeskalieren.