Stuttgart-Bad Cannstatt: Festnahme nach Erbrechen im Taxi

Stuttgart-Bad Cannstatt. In der Nacht zum Sonntag, dem 13. Oktober 2024, wurden ein 27-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau in Stuttgart-Bad Cannstatt vorläufig festgenommen. Zuvor hatten sie sich geweigert, die Kosten für ihre Taxifahrt sowie die Reinigung des Fahrzeugs zu übernehmen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.30 Uhr, als der 66-jährige Taxifahrer die beiden Personen vom Cannstatter Wasen zu einem Hotel in Feuerbach chauffierte. Während der Fahrt übergab sich der 27-Jährige im Taxi. Als der Taxifahrer daraufhin die Fahrtkosten sowie die Reinigungsgebühren einforderte, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Fahrgäste den Fahrer laut Angaben der Polizei geschlagen und getreten haben sollen. Anschließend flohen sie in Richtung Neckarvorstadt.

Alarmierte Polizeikräfte konnten die beiden Tatverdächtigen in der Brückenstraße festnehmen. Nach der Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden der Mann und die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt.