Stuttgart-Mitte: Überfall auf 17-Jährigen im Stadtgarten

Stuttgart-Mitte. In der Nacht zum Sonntag, dem 13. Oktober 2024, ereignete sich ein Überfall auf einen 17-Jährigen im Stadtgarten von Stuttgart-Mitte. Der Jugendliche hielt sich gegen 02:50 Uhr in der Nähe des alten Brunnens auf, als er von einem unbekannten Paar angesprochen wurde.

Kurz nach der Kontaktaufnahme griffen die beiden Täter den jungen Mann mit Pfefferspray an. In der anschließenden Auseinandersetzung raubten sie ihm sein Mobiltelefon. Nach dem Überfall flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat eine Beschreibung der Angreifer veröffentlicht. Der männliche Täter wurde als etwa 16 Jahre alt beschrieben, mit dunkel gelocktem Haar und dunkler Kleidung. Die weibliche Mittäterin, ebenfalls rund 16 Jahre alt, war korpulent und hatte lange dunkle Haare.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zu den flüchtenden Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.