Asperg: Schwerverletzte Person nach Küchenbrand

Kreis Ludwigsburg. Am Sonntag, den 1. September 2024, mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst um 14:30 Uhr in die Wunnensteinstraße nach Asperg ausrücken. Eine 21-Jährige hatte versäumt, den Herd in der Küche auszuschalten.

Dadurch erhitzte sich eine Pfanne mit Öl so stark, dass das Öl Feuer finge. Die Flammen breiteten sich auf einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine aus. Ein Versuch der 21-Jährigen, das Feuer mit einem Handtuch zu ersticken, blieb erfolglos. Eine Nachbarin, die später informiert wurde, alarmierte die Feuerwehr. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen das Gebäude.

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die 21-Jährige wurde aufgrund eines Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar, während die anderen Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.