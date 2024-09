Ermittlungen gegen 23-Jährigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung

In Esslingen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeireviers Esslingen gegen einen polizeibekannten 23-Jährigen an. Der Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagabend, den 31. August 2024, im Rahmen seiner vorläufigen Festnahme erheblichen Widerstand geleistet zu haben, was zur Verletzung von vier Polizeibeamtinnen und -beamten führte.

Zeugen berichteten, dass der Mann gegen 17:15 Uhr eine Fensterscheibe am Gebäude der Hochschule in der Kanalstraße zerstört hatte. Die eintreffenden Polizeikräfte fanden den deutlich alkoholisierten und mutmaßlich unter dem Einfluss weiterer Drogen stehenden Verdächtigen in der Nähe des Tatorts. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurden ihm bereits während der Personenkontrolle Handschellen angelegt und später eine Spuckschutzhaube. Trotz dieser Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und stellte eine Bedrohung für die Einsatzkräfte dar. Vor seinem Transport zum Polizeirevier soll der Verdächtige die Beamten mit Fußtritten angegriffen haben. Erst nach erheblichem Kraftaufwand und dem Eintreffen weiterer Polizeistreifen gelang es den Beamtinnen und Beamten, ihn zu fassen und am Boden zu fixieren.

Bei diesem Einsatz erlitten vier Polizeibeamte teilweise schwere Verletzungen und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Beamtinnen sind aufgrund von Kopfverletzungen, die sie durch Tritte erlitten hatten, dienstunfähig. Der Beschuldigte selbst blieb mit leichten Verletzungen zurück.

Der 23-Jährige, der erst Mitte August nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe wegen verschiedener Delikte entlassen worden war, wurde am Sonntag beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dort erließ die zuständige Haftrichterin den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug.