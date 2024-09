Lauchheim: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B29

Am Donnerstagnachmittag um 13:18 Uhr informierte das Polizeipräsidium Aalen über einen schweren Verkehrsunfall, der sich zwischen Lauchheim und Bopfingen auf der B29 ereignete, in Höhe der Abzweigung nach Michelfeld. Laut ersten Berichten war ein 68-jähriger Fahrer eines Sattelzugs auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs.

In einer langgezogenen Linkskurve kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Hyundai, der von einer 41-jährigen Frau gelenkt wurde. Trotz einer mutmaßlich durchgeführten Ausweichbewegung des Sattelzugfahrers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Nach dem Unfall durchbrachen beide Fahrzeuge die Leitplanken und blieben im Grünbereich nebeneinander stehen. Dabei wurde ein 10-jähriger Junge, der sich auf dem Beifahrersitz des Hyundai befand, im Fahrzeug eingeklemmt. Die eintreffende Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Die Fahrerin des Hyundai erlitt schwere Verletzungen.

Die B29 bleibt voraussichtlich bis mindestens 19 Uhr für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat aufgrund des unklaren Unfallhergangs ein Gutachten angeordnet und einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.