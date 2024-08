Einbruch in Kleinsachsenheim: Unbekannter Mann dringt in Wohnhaus ein

Am Montagnachmittag, dem 19. August 2024, drang ein bislang unbekannter Mann in ein Wohnhaus in der Kirbachstraße in Kleinsachsenheim ein und entwendete möglicherweise eine EC-Karte.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge klingelte der Unbekannte gegen 15:25 Uhr an der Haustür und wurde von einem 84-jährigen Bewohner hereingelassen. Nach einem kurzen Gespräch, das der Täter unter einem Vorwand begann, schloss der ältere Mann die Tür wieder. Es ist jedoch möglich, dass die Tür nicht vollständig geschlossen wurde, wodurch der Eindringling Zugang zum Inneren des Hauses erhielt.

Der Täter begab sich ins erste Obergeschoss, wo die Ehefrau des 84-Jährigen verdächtige Geräusche hörte und nachsah. Als sie im Obergeschoss ankam, befand sich der unbekannte Mann dort und behauptete, die Toilette benutzt zu haben. Auf lautstarkes Fordern der Seniorin verließ der Mann das Haus. Nach dem Vorfall informierte die Frau die Polizei und stellte später fest, dass ihre EC-Karte fehlte.

Der gesuchte Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, hat dunkle Haare und wurde als Südländer eingeordnet. Er trug schwarze Kleidung. Das Polizeiposten Sachsenheim bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07042 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.